安倍晉三周五擬開記招　或談及身體狀況

安倍晉三周二（25日）在首相官邸出席內閣會議，是過去2周以來首次上午上班。日本傳媒引述消息報道，安倍正籌備周五（28日）舉行記者會，除介紹應對新冠肺炎疫情措施外，預計也會談及自身的身體狀況。

報道指，有自民黨幹部認為，安倍自己說明其身體狀況為宜，估計他會告訴大家，「我很健康」，藉此消除外間猜測。

安倍的親信、前經濟產業大臣甘利明認為，安倍會做至明年9月任滿為止。至於環境大臣小泉進次郎則指，外間對安倍健康的臆測很醜陋。65歲的安倍周一（24日）連續在任2799天，打破外叔公、已故前首相佐藤榮作的連續在位時間紀錄。他早前曾兩度前往醫院接受檢查，引起外界關注其健康狀況。

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