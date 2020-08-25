罕見白化病刺蝟匿車底瀕死　幸獲6歲男童相救

英國西約克郡奧特利一名6歲男童，早前無意中發現一隻患上罕見白化病的刺蝟，藏身於一輛汽車底下。男童見刺蝟看來極之虛弱，立即與母親救起牠送往當地的動物救援中心。獸醫檢查後，發現刺蝟嚴重脫水、營養不良和生蝨。在工作人員悉心照料下，刺蝟正在康復，稍後將放歸野外。

負責治理白化刺蝟的「刺豬刺蝟救援中心」日前在社交網發文及上載照片，指他們上月29日收到男童威金斯（Ruben Wiggins）送來他命名叫弗羅斯特（Jack Frost）的刺蝟。威金斯稱當時與母親在馬路旁等候父親收工，發現弗羅斯特後立即問附近居民借來紙箱載起牠，並給牠餵水。

中心工作人員接收了弗羅斯特，花數個小時才能把牠身上的蝨子全部除掉，然後給牠餵食。經過近一個月，弗羅斯特現已康復，中心稍後將會把牠放回野外。有人擔心弗羅斯特的白色毛皮，會令牠在野外易被捕獵者發現；但中心「派定心丸」，指弗羅斯特回歸野外沒幾天皮毛就會變髒，屆時就會給牠形成保護色。

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