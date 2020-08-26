新冠肺炎：華大基因測試套裝出問題　瑞典現3700宗「假確診」

內地檢測機構華大基因（BGI Genomics）有份參與香港全民自願免費新冠病毒檢測；而瑞典公共衞生局周二（25日）公布，一批中國製造、由華大基因出品的新冠肺炎病毒檢測套裝出問題，導致3700人錯誤地被告知確診感染新冠病毒（即出現「假陽性」結果）。

公共衞生局指，該批聚合酶連鎖反應（polymerase chain reaction, PCR）檢測套裝在3月至8月用於當地民眾在家自我檢測，而出現「假陽性」結果的受測者多數是病徵輕微及沒有病徵的人。局方稱，檢測套裝不能分辨出受測者究竟是病毒量極低，還是沒有感染病毒（陰性），並指華大必需要改善試劑表現。有份參與香港全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因（BGI）

該局指，涉事的檢測套裝從中國出口到世界各地，局方已將檢測套裝的問題，向瑞典醫療產品局、世界衞生組織以及歐洲的有關當局呈報。

至於瑞典有多少人用了出問題的檢測套裝做測試，公共衞生局稱沒有相關數字，但相信涉事的個案只屬小部分；局方又稱，本周會聯絡受影響的公眾，亦會調整官方的確診數字。

截至周二為止，瑞典的累計有86891宗新冠肺炎確診病例，共5814人病歿。

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