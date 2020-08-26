銷非洲廉價中國手機　被指有惡意程式擅訂閱收費服務

美國傳媒周一（24日）發表調查報道披露，中國廉價手機製造商傳音公司（Transsion）銷往非洲的手機內設預載惡意程式，會擅自秘密下載各種應用程式，並自動為用戶訂閱付費服務，令不少用戶蒙受金錢損失。

BuzzFeed指，南非41歲男子姆多洛西（Mxolosi）早前購入定價30美元（約234港元）傳音的Tecno W2手機，但發現手機的預付數據會突然用光，而且收到他沒有訂閱過的程式短信。BuzzFeed與手機安全服務公司Secure-D調查發現，姆多洛西的手機有「xHelper」及「Triada」兩個惡意程式，會偷偷下載應用程式及訂閱收費服務。Secure-D在去年3月至12月阻止了84.4萬筆與傳音手機預載程式有關的交易。

報道稱，除了南非，埃塞俄比亞、喀麥隆、埃及、加納、印尼、緬甸的Tecno W2都有惡意程式。傳音公司發言人回應指，xHelper和Triada兩款惡意程式並非出自原廠，責任在於第三方手機代理商，無交代代理商身份。傳音強調無從中獲利，並於2018年和2019年推出兩項系統更新，修復問題。

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