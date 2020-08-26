京都多間私立大學收恐嚇電郵　揚言炸毀校園

日本有不法分子近日向京都多間私立大學發出恐嚇電子郵件，威脅周三（26日）會炸毀學校。多間大學正加強校園警備巡邏，部分甚至禁止學生進入校園。暫未有人被捕。

當地傳媒報道，立命館大學上周六（22日）收到一封標明「8月26日12時07分」炸毀京都市內立命館大學等多間教育機構的電郵。校方聯絡京都府警方後，決定周三關閉京都市朱雀、衣笠兩個校區以及立命館小學，禁止師生在確認安全無虞前進入。

此外，京都的龍谷大學、京都產業大學及京都橘大學等，也收到恐嚇電郵。類似事件已非首次發生，大阪教育大學、立命館大學及同志社大學等上月也收到類似警告。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020