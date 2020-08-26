金正恩主持勞動黨會議　應對颱風和新冠疫情

颱風「巴威」正向北移動，料日內會吹襲北韓之際，北韓官媒周三（26日）報道，領導人金正恩周二（25日）主持執政勞動黨會議，討論有關應對颱風和新冠肺炎疫情的事宜。

朝中社報道，金正恩在周二主持了勞動黨第七屆中央委員會第十七次政治局擴大會議和第七屆中央委員會第五次政務局會議，政治局委員和中央委員會各部門負責幹部都有參加。

鑑於北韓黃海南道、平安南道、平安北道等地區周三及周四（27日）將受颱風吹襲，金正恩指示要徹底防止颱風造成的人員傷亡，盡量減少農作物受災，並提出了各級黨組織、人民政權機關和社會安全機關的應對颱風的任務。

金正恩強調，要加強宣傳，幫助官員和民眾正確認識防颱工作重要性和危機應對方法，國民經濟各部門要及時採取措施事先防止颱風影響。

會議上亦檢視了國家緊急防疫狀態，嚴厲評估在阻斷病毒從境外輸入的缺失，並研究了要盡快克服的對策問題，提醒幹部要保持完備的防疫形勢。金正恩也列舉資料通報了防疫工作中的一些漏洞，並強調要徹底改正。

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