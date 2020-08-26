中加外長會面　王毅促釋放孟晚舟　商鵬飛就香港問題施壓

在意大利訪問的中國國務委員兼外交部長王毅，周二（25日）在羅馬與加拿大外長商鵬飛會面，王毅促請加方釋放中國科企華為太子女孟晚舟。有英媒引述加拿大匿名官員指，加方就北京處理香港問題的手法提出反對。

王毅在羅馬的酒店與商鵬飛會面約90分鐘，提及因孟晚舟被捕引起的中加風波。王毅指今年是中加建交50周年，兩國沒有歷史糾葛及現實利害衝突，但由於加方無端拘押中國公民，兩國關係遭遇嚴重困難。他促請加方對此要有正確認識，拿出獨立自主國家的姿態盡快作出決斷，消除當前影響中加關係發展的主要障礙。

商鵬飛則表示，過去50年加中關係取得長足發展，加方願繼承前輩打下的基礎，與中方在互相尊重下共同努力，找到解決當前制約雙邊關係問題的辦法，推動兩國關係不斷向前發展。加方亦促請中國釋放在華被拘的加拿大前外交官康明凱與商人斯派佛，並與中方談及新冠肺炎疫苗研究合作。

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