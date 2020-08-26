美以阿將三方會談　蓬佩奧推動蘇丹以色列關係正常化

以色列與阿聯酋月中在美國促成下宣布建交後，即將舉行首次三方會談。以色列總理內塔尼亞胡周二（25日）表示，以色列代表團將與中東和平計劃推手、美國白宮高級顧問庫斯納、國家安全顧問奧布賴恩等美方官員，於下周一（31日）一同飛往阿聯酋阿布扎比，進一步就兩國關係正常化展開討論。

內塔尼亞胡發表視像聲明指，庫斯納、奧布賴恩、中東特使伯科威茨（Avi Berkowitz）及其他華府官員，將與以色列國安顧問沙巴特（Meir Ben-Shabbat）率領的代表團，乘搭以色列航空航班由特拉維夫飛往阿布扎比，據悉美國伊朗事務特別代表胡克亦會同行，這將會是兩國首個直航商務航班。

內塔尼亞胡亦表示，會談將會集中討論以阿在航空、旅遊、貿易、衞生及銀行等領域的合作。另外，以色列防長甘茨與阿聯酋防長巴瓦迪（Mohammed Al Bawardi）在兩國關係正常化後首次通話，為未來的安全合作鋪路。

正在中東訪問的美國國務卿蓬佩奧周二由以色列轉抵蘇丹，希望推動以色列與蘇丹關係正常化。不過蘇丹總理哈姆多（Abdalla Hamdok）指，蘇丹沒有與以色列關係正常化的義務，但希望華府不要將此議題與將蘇丹從支持恐怖主義國家除名一事混為一談。

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