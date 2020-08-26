全國醫生大罷工　政府勒令復工　違者可囚3年

南韓的醫生早前集會反對政府的改革。（Getty Images圖片）

南韓的新冠肺炎疫情連續13日錄得3位數增幅之際，政府與醫學界就放寬醫學院收生人數等醫療改革談判破裂，全國數千名醫生按計劃於周三（26日）展開一連三日的罷工，首爾首都圈的醫療服務受影響。保健福祉部長樸凌厚同日下令強制所有醫生立即返回崗位，否則面臨吊銷醫生資格、罰款、甚至監禁。

南韓中央政府早前推出醫療改革方案，包括醫學院擴大招生，引來大批醫生反對，認為會進一步損害他們的待遇。南韓醫學協會與政府原已商定在疫情穩定前，政府暫停推進擴大招生，醫學界則暫停罷工，但實習醫生協議會反對這項臨時協議，談判至周三凌晨破裂。

多地的醫生紛紛響應號召罷工，當中大部分是實習醫生，首爾5大綜合醫院已縮短門診時間及押後不必要手術應對，全國逾2000間醫療機構周三會關閉。

樸凌厚則強硬回應工潮，宣布政府頒布行政命令要求首爾、京畿道、仁川市等首都圈醫院的醫生和實習醫生從周三上午8時起立即返回崗位，無正當理由的違令者可被判監3年以下或罰款3000萬韓元（約港元），或暫時吊銷從醫資格。

樸凌厚說，為保護國民的生命和安全，不得不出動行政命令，福祉部人員將到醫療機構檢查急診室、重症患者室的醫生是否復工。

南韓當日新增320宗新冠肺炎病例，其中307宗是本地感染。

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