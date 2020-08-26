證交所連續2日遇網攻　一度停交易

新西蘭證券交易所（NZX）周三（26日）早上連續第二日遭遇網絡攻擊導致停市。該國學者指出，今次攻擊的複雜程度罕見，是對新西蘭重要國家基建的非常嚴重襲擊，反映保安問題。

NZX周二（25日）下午3時57分因分散式阻斷服務攻擊（DDoS）而暫停運作，並於周三早上11時24分再因網攻暫停交易，無法更新股價和指數至下午3時。NZX表示，周三的網攻與周二的接近，相信是來自海外的DDoS攻擊擾亂交易，令電腦系統無法應付龐大流量而輕機。

NZX指，目前未知發動網攻人士的身份，網絡供應商會調查來源。學者認為，今次攻擊或與新冠肺炎疫情期間大部分人在家工作，個人電腦保護不足令黑客有機可乘。

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