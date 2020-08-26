河野太郎為免刺激中方　放棄到釣魚島上空視察

日本防衞省官員周三（26日）透露，防衞大臣河野太郎本月上旬曾考慮到釣魚島（日稱尖閣諸島）上空視察，但為避免刺激中方而放棄。日媒同日報道稱，若此事成行，將成為首位從上空視察釣魚島的日本防衞大臣。

報道指，河野太郎考慮到中國武裝力量一旦登陸釣魚島時，日本自衞隊要如何應對，因此有意到釣魚島上空視察，確認地形等。他在本月8日和9日視察位於沖繩縣宮古島和與那國島的陸上自衞隊導彈部隊等，日本防衞省出現了配合此行對釣魚島進行上空視察的方案。

河野太郎本月18日在防衞省與中國駐日大使孔鉉佑會談，要求中方就在日本周邊海空域的活動，保持克制。中國自4月起連續111天派公務船在釣魚島附近海域航行，河野太郎表示，必要時自衞隊將與海上保安廳聯手，切實採取行動。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020