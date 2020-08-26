6歲患癌童圓夢　警局一日遊做小警察

拉伊在警員協助下，穿上不同服裝登上各種警車。

身患絕症者每一秒都彌足珍貴，澳洲新南威爾士省一名6歲患癌男童夢想成為一名警察「抓壞蛋」，他近日獲當地警方邀請到警局一日遊，體驗作為一個警員的日常工作，度過了難忘的一天。不少網民大讚警員的熱心令人感動。

外媒周三（26日）報道，男童拉伊（Mitchell Ray）因罹患罕見的「兒童癌症」神經母細胞瘤第4期，雖然已接受5次化療及1次切除腫瘤手術，惟目前治療最多只能延長他數月生命。勇敢的拉伊未有因而一蹶不振，仍然對成為警察嚮往不已。

新南威爾士省警方知悉事件後，特意安排時間為拉伊圓夢。拉伊當日如被奉為上賓，不但獲隆重接待，更在當地警員陪同下穿上救援和拆彈小組的特殊裝備和制服，並與海警在海邊度過短暫時光。他期間更試用了警方器材，並坐上一輛警用電單車，由交通警帶他去「遊車河」。

拉伊的媽媽埃琳其後在Facebook感謝當地警方及安排活動的熱心人，抽出時間實現拉伊的夢想，令他度過終生難忘的一日，並遇上很多現實生活中的超級英雄。

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