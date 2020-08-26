政府加強打擊違規網站　警拘示威組織成員

泰國數碼經濟與社會部部長布迪邦社（Buddhipongse Punnakanta，暫譯）周三（26日）表明，該國將加強打擊違反當地法律的網絡內容力度，其部門將在48小時內獲法庭命令，可在國內封鎖任何被視為含非法內容的網址。有關網絡平台將有15天時間遵守新規，否則會面臨法律訴訟。

布迪邦社在記者會上表示：「我們在保護主權，這可能不是保護傳統意義上的實際邊界，而是如我昨天所說，我們正保護網絡主權。」他形容有關攻擊發生得很快，並不斷損害國民利益。

與此同時，泰國警方同日再拘捕多2名「自由青年」成員，罪名是煽動叛亂及數宗輕微違法行為。截至周三為止，共有13人被警方拘捕，當中11人早前已獲准保釋。

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