2025大阪世博會會徽出爐　主題為生命之光

日本大阪市夢洲將在2025年舉辦世界博覽會，國際展覽局（BIE）周二（25日）公布該次世博會會徽。會徽用圓形、橢圓形等細胞圖案連成一個環形結構，以紅色作為主基調，主題是「生命之光」。圖案下方寫有「大阪．關西．日本 2025世博會」字樣。

2025年世博會會徽設計競賽共收到5894項參賽作品，評審委員會本月初選出5件候選作品，並徵集公眾意見，最終選出由「Inari團隊」創作的會徽，寓意2025年世博會旨在推動全球合作，共同建立一個每個人都可追求自己的生活方式，並充分發揮個人潛力的社會。

大阪對上一次舉辦世博是在1970年3月中至9月中，故會徽亦蘊含了1970年世博會會徽的設計元素，不過今次會徽設計被指奇特而引來熱議。為期185天的大阪世博將於2025年4月13日至10月13日舉辦，會場面積約155公頃，主題為「生命閃耀未來社會的設計」，就健康、醫療、人工智能（AI）等技術作展覽。

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