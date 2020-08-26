杜特爾特自揭食道有事　嚴重程度逼近患癌

有關菲律賓總統杜特爾特生病的傳言滿天飛，他周二（25日）自揭所患的巴洛氏食道症（Barrett's esophagus）趨近癌症一期（即初期癌症），醫生已建議他戒酒。總統府發言人羅克（Harry Roque）強調，杜特爾特仍然健康，並指大眾對他的身體狀況有太多解讀。

75歲的杜特爾特在一段錄像中指自己臨近退休，會在餘下時間全力應對新冠疫情。他之後提及，自己的巴洛氏食道症已接近於癌症第一期，並說：「你有錢，但不能吃想吃的東西，因為醫生吿訴你不要吃高脂肪食物，否則你會死。」

羅克周三（26日）表示，杜特爾特健康良好，有關建議是醫生多年前予仍經常喝酒的杜特爾特。杜特爾特早前承認，除巴洛氏食道症外，自己還有偏頭痛、反胃、脊柱疼痛及血栓閉塞性脈管炎等問題。有傳杜特爾特本月初飛往新加坡治病，惟總統府指杜特爾特本月3日以來一直待在家中防疫，但未停止工作。

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