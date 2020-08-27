涉選舉舞弊及暴力鎮壓示威　立陶宛擬制裁盧卡申科等118人

白羅斯總統盧卡申科被指在本月初的總統選舉中舞弊，得以高票當選5度連任，由此引起的反政府示威持續至今已近3周。歐盟目前正在擬定制裁名單，審視誰應就選舉舞弊和鎮壓示威者時出現的警暴負責之際，立陶宛在周三（26日）已經擬定好一份118人制裁名單，一旦通過，榜上有名者將不得進入立陶宛。

名單上包括盧卡申科的名字，他在今次總統選舉中以80%的高票當選，但反對派及歐盟並不承認此結果。立陶宛外交部表示，制裁名單上的118人包括暴力鎮壓反政府示威者的人，當中30人涉嫌操縱選票。外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）指，有白羅斯特警隊、特勤局、檢察官辦公室及選舉委員會的成員被列入制裁名單。名單將由內政部審議，內政部發言人指預料在數日內簽署。

在白羅斯，該國內政部周三表示，周二（25日）在幾個城市扣留了51名反政府示威者；而反對派早前宣布成立協調委員會，推動總統盧卡申科下台及權力和平移交，白羅斯檢察官正對該委員會進行刑事調查，指委員會破壞國家安全；委員會成員、2015年諾貝爾文學獎女得主阿列克謝耶維奇周三應傳召接受問話，她堅稱自己和委員會的其他成員沒有做錯事。