日本最高齡男人瑞辭世　享年110歲

日本傳媒周三（26日）報道，該國最高齡男人瑞、來自茨城縣下妻市的福西基，上周六（22日）在該市的醫院因衰老去世，享年110歲。

福西於1910年（明治43年）3月25日，在茨城縣宗道村（即現在的下妻市）出生，今年8月才成為日本最年長的男性。他長年在中小學任職教師，而直到5年前，年屆105歲的他還是該市一間幼稚園的園長。不過他在今年7月下旬就住進醫院，到近日與世長辭。

福西的女婿淺野房雄說，岳父生前愛甜食，5月時大口大口吃饅頭的樣子仍令他記憶猶新。

據厚生勞動省稱，福西過身後，奈良市的上田幹藏成為了日本最年長的男性，他生於1910年5月11日，現年110歲。

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