華為中興被控侵權上訴　遭英國最高法院駁回

華為（上）和中興（下）在英國的侵權官司上訴中敗訴。

中國電訊設備製造商華為及中興通訊，遭兩家知識產權公司控告侵犯專利，華為和中興在較低級的法院敗訴，它們的上訴周三（26日）也被英國最高法院駁回。

案中涉及的專利被認為對流對通訊相當重要，令業界可作公平競爭及使用4G等科技。在第1宗案件，知識產權公司Unwired Planet控告華為侵犯其從電訊設備商愛立信取得的5項英國專利；而在第2宗案件，華為及中興同被另一家知識產權公司Conversant Wireless控告，指它們侵犯了4項在英國的專利。最高法院最後裁定，維持低級法院的判決，並駁回中興和華為的上訴。

Conversant Wireless在裁決出爐發聲明，指像華為等公司再不可以堅持專利持有人須要證明自己在世界各地均持有專利權。

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