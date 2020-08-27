新冠肺炎：俄羅斯推出第2款疫苗　將在9月底完成臨床測試

俄羅斯本月中註冊了全球第一款新冠肺炎疫苗，惹來國際矚目，該國副總理戈利科娃（26日）表示，俄羅斯將於9月底至10月初註冊第二種新冠病毒疫苗。

俄國的第一款新冠病毒疫苗名為「史普尼克V」，由加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心研發，是一種人類腺病毒載體疫苗。而戈利科娃稱，第二種疫苗是由俄羅斯「矢量」病毒學與生物技術科研中心研發，是一種基於肽抗原的疫苗；新一款疫苗計劃在9月底完成臨床測試，而到目前為止，第一階段和第二階段的臨床試驗沒有發現併發症。

戈利科娃還表示，全球已有27個國家有意購買「史普尼克V」，其中包括白羅斯、阿塞拜疆、巴西、委內瑞拉、哈薩克斯坦等。她指出，目前俄羅斯新冠病毒感染確診病例新增速度下降明顯，日增長率為0.5%。政府將在9月20日根據疫情發展調整下一步的行動策略。

莫斯科市長索比亞寧在周三也在社交網站表示，加馬列亞流行病與微生物學國家研究中心的專家自20世紀80年代就開始研究一種通用的技術路線，來開發針對不同傳染病的疫苗，所以「史普尼克V」並不是用一、兩個月研製而成，而是基於俄國科學家此前開發的技術路線研發出來。

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