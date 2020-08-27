涉從事生化武器研究　美制裁5研究機構

美國商務部周三（26日）宣布將5間俄羅斯研究機構列入制裁名單，其中包括參與研發新冠病毒疫苗的俄羅斯國防部科研所，懷疑它們從事化學和生物武器研究。

被列入制裁名單包括位於基洛夫、謝爾吉耶夫和葉卡捷琳堡第48中央科學研究所、俄羅斯國防部旗下的第33中央研究測試研究所和國家有機化學技術研究所。據悉，第33中央研究測試研究所在輻射、化學和生物保護的研究較為領先，而至少1間機構有參與新冠病毒疫苗的研究工作。

美國政府有權根據現行法規，向危害美國國家安全的機構實施出口、再出口和轉移限制。美國國務院在4月曾指控，俄羅斯仍繼續研發化學武器，隱藏化武庫存數據，維持進行細菌武器計劃。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020