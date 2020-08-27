伊朗允IAEA訪兩處疑似前核址　釋除潛在疑慮

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）周一（24日）到訪伊朗，與伊朗原子能組織負責人薩利希（Ali Akbar Salehi）商討，允許調查員視察當地2個疑似前核設施。二人周三（26日）發表聯合聲明，宣布有關人員將入內調查。

伊朗在聲明中表示，自願讓IAEA進入該核址調查，並協助IAEA驗證活動以釋除有關疑慮，當中包括採樣及檢查任何核子的源頭。惟有關詳情保密，未能透露到訪日期及驗證活動，格羅西只表示將「很快、很快進行」上述調查。

IAEA亦提到就目前情況來看，現時沒有任何進一步問題需要伊朗回答，亦毋須到訪其他核址作進一步調查。IAEA自2000年代初懷疑伊朗一直在中部及德黑蘭西部研發核武，惟伊方一直堅稱其核計劃並無作軍事用途。

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