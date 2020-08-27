美俄軍車擦撞4美軍受傷　雙方互斥其非

美國與俄羅斯巡邏部隊周二（25日）在敍利亞東北部戴里克（Dayrick）發生衝突，美方周三（26日）控訴俄軍裝甲車故意衝撞美軍裝甲車，造成多名美軍受傷，至少4人腦震盪。俄媒則指，是美軍阻撓在先，俄軍裝甲車才採取驅逐行動。

報道指，衝突發生在安全區內，美軍裝甲車當時如常行駛期間遭到俄軍「欺辱式」衝撞，美軍參謀長聯席會議主席米利其後致電俄方溝通。白宮國家安全委員會發言人烏利約特周三在記者會上，批評俄軍挑釁美國駐敍利亞部隊，故意衝撞美軍裝甲車，而美軍為免擴大衝突，決定離開事故現場。烏利約特強調，以美國為首的聯軍不希望在任何國家發生衝突，導致局勢升級，但美軍保留對外國軍隊敵對行動的自衞權。

俄媒報道則指，美軍防地雷反伏擊車在行駛途中，故意阻撓俄軍的裝甲輸送車、防地雷反伏擊車及虎式裝甲車，俄方才採取驅逐行動。俄軍其後亦公開事發影片，顯示2輛美方軍車與5輛俄方軍車相遇，一度被對方包圍，附近亦有俄軍直升機盤旋，美方軍車最終離開現場。

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