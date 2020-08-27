颱風巴威橫掃朝鮮半島　南韓逾千幢建築物受損

颱風「巴威」周四（27日）在中朝交界登陸，並橫掃朝鮮半島，為南韓境內帶來强風暴雨，多處發生災害事故，逾千幢建築物受損，目前傷亡情況未明。

南韓至少1633間房屋在風暴中受到不同程度損害，濟州市有交通燈折斷、建築物外牆倒塌，全羅南道和光州市有約2100戶停電。多地海陸空交通受嚴重影響，全羅南道54條客輪航線停運，釜山和濟州島逾430班航班取消，部分地區鐵路運輸受阻。

南韓氣象廳指，巴威急速北上離開南韓，周四上午7時已經到達北韓平壤西南方約70公里處，以時速45公里在中朝交界附近的北韓平安北道沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級。這是繼去年颱風「玲玲」後，第二個登陸北韓的颱風。

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