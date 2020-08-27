TikTok行政總裁突辭職　在英業務或被施加限制

美國政府以國安威脅為由，封殺中國影片分享平台抖音的海外版TikTok。彭博社周四（27日）引述消息報道，英國首相約翰遜的高級顧問可能提出對TikTok在英業務施加限制，但料不會阻止TikTok考慮在倫敦設立全球總部的計劃。面臨困境之際，TikTok行政總裁邁耶（Kevin Mayer）向員工宣布決定於周四辭職，上任僅短短3個月。

知情人士指，英國首相幕僚長利斯特（Eddie Lister）領導的一項調查可能發現，TikTok構成的安全威脅不如中國科企華為那麼大，但仍可能建議政府阻止該公司將用戶數據轉移到國外。TikTok在英業務的管理層已準備面臨當地監管機構和政客加強審查，但消息人士指，該公司特別擔心會被拿來跟華為比較，只因兩者都是華企。

英國首相辦公室發言人回應指，TikTok母公司字節跳動對全球總部的選址，屬於其商業決定。TikTok、英國國家網絡安全中心及英國文化、傳媒及體育部則未回應報道。事實上，歐洲多國的監管機構已對TikTok展開調查，但並不急於封殺TikTok，其中法國和德國政府發言人均表示，兩國目前無計劃封殺。

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