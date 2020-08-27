談判欠實質進展　德放棄歐盟大使會議討論英脫歐

德國決定放棄在下周三（9月2日）歐盟的高級別外交會議上，討論英國脫歐問題。脫歐首席談判代表巴尼耶表示，對會談並無任何實質進展感到失望，惟英國仍需在10月前與歐盟達成協議。他稱，可能於下周適時再與英國脫歐首席談判代表弗羅斯特會談，重申不排除雙方可能未能達成協議。

巴尼耶周三（26日）在法國巴黎一個論壇上表示，歐盟與英國的談判沒有實質進展，如果想讓雙方確保在今年底前以安全的方式批准新條約，便需在10月底前達成協議，但現在只剩8周左右的時間。他表示，必須迅速解決的主要議題包括有關方面與愛爾蘭的關係，以及居住在歐盟國家的英國公民地位問題；又認為英方在貿易、能源、運輸、國土安全等問題上不願讓步。

歐盟外交官員指出，德國原打算下周與歐盟各國大使開會時，討論英國脫歐議題，但由於談判沒實質進展，故將之從議程中撤下。有歐盟官員認為，此舉顯示歐盟對進展愈加悲觀，雙方難以在時間不足下，談妥或逾400頁的複雜法律條約；又認為英方已準備好「硬脫歐」，並將談判失敗歸咎於歐盟。英方官員則反指，歐盟堅持己見導致進度緩慢。

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