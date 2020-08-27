新冠肺炎：實驗首證　低濃度臭氧可殺死病毒

新冠肺炎疫情全球持續，科學家致力研究對抗良方。日本藤田醫科大學周三（26日）表示，實驗證實低濃度臭氧可殺死新冠病毒，是全球最先發現此效果的機構。大學的附屬醫院下月將加設臭氧消毒機；惟過高濃度的臭氧，會對人體構成中毒危機。

該大學的病毒與寄生蟲學教授村田貴之領導團隊，在一個有新冠病毒樣本的密閉空間內，不間斷地灌進0.05至0.1ppm（百萬分之一）低濃度臭氧，發現病毒活性在10小時後銳減逾90%，是全球首次證實毋須高濃度、無害的低濃度臭氧亦可以殺死新冠病毒。他們已經聯絡了當地醫院，將在院內安裝臭氧生成機，作消毒之用以減少感染。

另外，英國國防部周三表示，轄下的科學實驗室初步研究發現，含檸檬桉醇的蚊怕水可以消滅新冠病毒，但效果比酒精稍弱，英國防長華禮仕（Ben Wallace）證實5月時已將蚊怕水分發給軍隊以供防疫。

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