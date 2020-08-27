17海豚擱淺死亡　疑與日貨船漏油有關

隸屬日本海運公司商船三井的貨船若潮號早前在毛里裘斯觸礁擱淺，並漏出大量燃油，造成生態災難。當地周三（26日）有至少17條海豚伏屍於東南部海灘，居民直斥漏油事件是海豚致死原因。惟漁業部稱，海豚身上有數個傷口及下顎有血漬，未有迹象顯示與漏油有關。

漁業部部長莫德霍（Sudheer Maudhoo）指，至少有2條海豚屍體出現遭鯊魚咬過的痕迹，但確實死因仍有待驗屍確認，當局已開始解剖。另有約10條海豚生還，惟看來非常虛弱難以暢泳。有保育人士則推斷，有可能是漏油或當局以沉海方式處理船隻殘骸，令大量海豚死亡。

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