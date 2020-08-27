政府擬立法審查涉外國協議　維省一帶一路協議恐被廢

澳洲外長佩恩周四（27日）表示，聯邦政府正草擬新法，容許其檢視及撤銷各省、領地等地方政府及公共組織與外國簽署的協議。佩恩表示，將重新審視包括維多利亞省與中國簽署的「一帶一路」諒解備忘錄等的逾百個協議，但強調此舉非針對中國。

聯邦政府將於下周在國會提出《外交關係法案》（Foreign Relations bill），賦予外長檢視及廢除與外國達成的協議之權力，地方政府或大學等與外國政府談判不需得到批准，但在達成協議前須通知外長以得到其最終同意，事後亦可被廢除。

聯邦政府希望於今年底前完成立法，在新法生效6個月內，地方政府等將要向聯邦政府提交現有的外國協議，若不符澳洲外交政策或有損澳洲與其他國家的關係，外長有權廢除。政府屆時會設立公眾登記冊，詳細列出協議內容和外長的決定。

佩恩表示，聯邦政府已識別出至少有135個分別與逾30國達成的協議，需要作重新審視，包括維省2年前與中國簽署、引起外國影響力滲透憂慮的「一帶一路」諒解備忘錄。她表示，大部分國民都會同意，這些協議與澳洲國家利益及外交政策一致是非常重要；又指法案主要針對政府間的行為，未必影響商業方面，其中達爾文港租賃給華企的協議將不受影響。

總理莫里森則指，澳洲人正確地期望聯邦政府設定外交政策，有關澳洲與其他國家的交涉，重要的是澳洲上下統一聲音和計劃。有政府消息人士透露，新法一旦通過，維省與中國簽署的「一帶一路」諒解備忘錄很可能告吹；但莫里森否認此法是為了廢除特定協議。

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