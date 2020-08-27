新冠肺炎：增441宗新症　創3月7日以來新高

南韓新一波新冠肺炎疫情日趨嚴峻，周四（27日）通報新增441宗確診病例，創下3月7日以來最高的單日新症數字。面對國內疫情持續擴散，國內實習醫生堅持繼續無限期罷診，抗議政府的醫療政策，他們表明將只以志願形式參與病毒篩查診療。

新增確診病例中有434宗屬於社區感染，當中首都圈病例佔313宗，全國增至累計18,706人染病。重災區首都首爾市愛第一教會相關病例增至933宗，該教會疫情已蔓延至醫院、幼兒園等23處設施；另一重災區光化門集會相關病例增至219宗。首爾市九老區一處公寓、衿川區一間肉類加工廠、恩平區美容院等也爆發集體感染。

與此同時，非首都圈地區接連出現感染群組，包括全羅南道順天市一間健身中心，該群組至今錄得10多宗病例。中央應急處置本部周四表示，政府開始全面討論把保持社交距離措施級別，從第2級調升至最高第3級等加強防控力度的方案，可考慮採取包括暫時關閉公眾設施等更多強制性的方式，呼籲民眾盡量取消聚會及不出門。

大韓實習醫生協議會周三（26日）表示，針對政府向首都圈發出復工的行政命令，實習醫生將以志願形式只參與新冠病毒篩查診療；並計劃集體提交辭呈及展開拒絕實習醫師資格考試的拒考運動。實習醫協議會表示，反對政府向大韓醫師協會提出的臨時協議案，但稱只要政府同意全面取消擴招計劃，他們可隨時停止集體行動。

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