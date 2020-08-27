新冠肺炎：維省增113宗新症　莫里森稱疫情有轉機

澳洲新冠肺炎疫情漸見曙光，重災區維多利亞省周四（27日）新增113宗確診病例，同時錄得23人病歿，其中22名死者與早前爆發疫情的安老院有關。總理莫里森形容，這是維省困難、令人沮喪及焦慮時期，但「已出現轉機」。

對於外間估計省政府將公布放寬限制措施計劃，省長安德魯斯（Daniel Andrews）未有透露詳情，但有傳會於下月13日前宣布。至於墨爾本弗蘭克斯頓醫院（Frankston Hospital）目前已有63宗確診，負責營運醫院的集團表示，已盡力阻止疫情蔓延，加強防疫措施，並密切留意員工情況。

除維多利亞省外，新南威爾士省及昆省周四分別錄得9及2宗新症。昆省一名60歲懲教中心培訓導師確診前，曾培訓14名新人，以及接觸11名同事，所有人正接受隔離；多間懲教中心亦需封閉，估計省內9000名犯人中約7000名受到影響。澳洲目前共有超過2.5萬人中招，572名患者死亡。

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