反政府示威若未平息　帕拉育警告國家會崩潰

泰國爆發近6年最大規模的反政府示威，總理帕拉育周三（26日）坦言，如果政治緊張局勢未解決，可能會導致國家崩潰。

帕拉育當日向傳媒表示，目前的反政府示威令到政治趨向兩極化，認為情況最終會摧毀國家，「如果每一方都堅持在政治上擊敗另一方，國家將會崩潰」。他又指，當泰國陷入險境將會無計可施，稱：「如果發生這情況，等着看吧，每個人將會身處戰場，被火燄吞噬。」帕拉育現時備受內外夾擊，反對派人士要求他下台外，他的盟友亦反對他推行的軍事計劃。

另外，泰國警方周三繼續打壓示威者，拘捕發起示威的學生組織「自由青年組織」領袖塔特普（Tattep Ruangprapaikitseree）及帕努瑪斯（Panumas Singprom），現時有13名反對派人士被捕。

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