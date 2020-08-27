新冠肺炎：軍警防疫情輸入　傳會射殺進入中朝邊界人民

有報道指，北韓下令士兵及警員向任何進入中朝邊界範圍的人士開槍。

為防新冠病毒從境外輸入，有報道指北韓下令士兵及警員向任何進入中朝邊界1公里範圍的人士開槍，適用於整條全長1420公里的邊界，即覆蓋咸鏡北道、平安北道、慈江道及兩江道，直至疫情結束為止。

一名咸鏡北道居民向美國傳媒透露，有關命令周四（27日）生效，會寧市警方發布來自人民保安部的緊急通知後，聲稱會射殺中朝邊境一公里範圍內的人士；又向公眾表示新冠肺炎疫情已擴散到北韓以外的國家，「敵人試圖透過播毒來滲透邊界」，因此需提高當地居民意識，並建立一個報告陌生人及敵人活動的系統。

報道引述消息人士指，咸鏡北道士兵周二（25日）下午接獲有關命令，翌日凌晨起將以實彈射殺違規者；公眾周三（26日）才獲悉此事，並告知不論生活有多艱苦，現時也絕不應接近中朝邊界。自中國爆發疫情後，北韓今年1月暫停兩國貿易及封關；報道稱這次措施是防止民眾越界接觸中國人後，有機會把新冠病毒帶回國內。

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