撥打玩具救傷車上電話　機智5歲男童救昏迷母

查普曼（左圖及右圖左）憑救護車上的電話號碼救了母親（右圖右）。

英國什羅普郡泰爾福一名5歲男童，日前發現患糖尿病的母親在家昏迷。男童機智憑一架玩具救護車上的緊急電話，致電求助。當地警局派人到場，及時將母親送院救治，幸保性命。警員事後大讚男童鎮定機警，並遨請他到警局參觀。

警方周三（26日）在社交網發文及上載照片，指男童查普曼（Josh Chapman）的患長期糖尿病母親卡羅琳（Caroline）上月28日，因血糖下降暈倒在地陷入昏迷。當時家中沒有成人，只有查普曼及18個月大弟弟在家玩玩具。

查普曼見母親失去知覺，知道需立即找醫生，靈機一觸找來一架他最愛的玩具救護車，按照印在車上的緊急電話「112」致電求助。雖然查普曼未能清晰講述母親的狀況，但警方仍能憑電話號碼追蹤到他們的位置，及時到場把昏迷的卡羅琳送院救治。

卡羅琳表示，從沒告訴過兒子玩具車上的是緊急電話號碼，兒子亦從未打過該電話，她稱能獲救全靠兒子。警員亦大讚查普曼機警，邀請他到警局參觀。查普曼天真地表示喜歡消防車和警車，但最愛救護車。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020