美日確認推進太空領域合作　安倍將談健康狀況

日本首相安倍晉三盛傳身體抱恙之際，周四（27日）在官邸與到訪的美國太空司令部指揮官雷蒙舉行會談，確認推進兩國在太空領域合作，以提升威懾力。

安倍表示，新冠肺炎疫情加劇國際社會不確定性，「日美同盟重要性上升」。除安倍外，防衞大臣河野太郎、外務副大臣鈴木馨祐及宇宙政策擔當相竹本直一亦分別與雷蒙德會面。

日本政府同日宣布，安倍周五（28日）黃昏將在首相官邸舉行記者會。除說明政府今後應對新冠肺炎疫情方針外，更會談及其健康狀況。這是安倍自本月9日以來，也是自國會6月18日休會後，第一次在首相官邸召開記者會。

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