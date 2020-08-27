糖果廠遺址建新公園　紀念甜蜜蜜工業歷史

澳洲悉尼市政府周四（27日）提出，該市南部羅斯貝瑞（Rosebery）一處全新的公園及綠化帶通道，分別以甘草糖「Allsorts」和牛油蜂蜜糖「Honeykiss」命名，以紀念該地區馳名逾一個世紀的糖果工業成就。

該兩個新公園將建於甜畝（Sweetacres）工業歷史保護區內，亨德森（James Stedman-Henderson）糖果廠的原址範圍。這家糖果廠於1918年在該處開業，是澳洲上世紀最著名的工廠之一。其在1930年代生產的甘草糖和牛油蜂蜜糖在當時無人不曉，因而新公園考慮以這兩種代表性的產品命名。為了向以前的製糖企業致敬，該區早已擁有甜畝公園、甜街、糖果大道等相關紀念地名。

悉尼女市長摩爾表示：「這些提議的新地名能讓人們時刻聯想到，全國世代流傳經典糖果的發源地。」新公園名稱將在下月進行公眾諮詢程序，經市政議會通過後再交新南威爾士省地名委員會確立。公園預計於2021年下半年開始施工，需時約一年建成。

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