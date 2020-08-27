歐洲多國施壓　俄警宣布查納瓦尼昏迷原因

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）疑遭落毒昏迷後，目前正在德國柏林接受治療。德國外長馬斯（Heiko Maas）周四（27日）表示，期望俄國能加入調查，但似乎難以達成。面對西方多國壓力，俄國警方同日稍後時間宣布，將就此事展開初步調查。

馬斯表示：「我們期待俄羅斯加入調查，以釐清事情發生經過，但現階段似乎難以實現。」他指稍後會與歐盟其他成員國外長商討此事，又指莫斯科加入調查是最容易找到真相方法，否則無法解決問題。

俄國內政部西伯利亞分局發聲明強調，調查人員一直努力查明事故狀況，亦有展開法醫研究，並收集證物。44歲的納瓦尼上周四（20日）在西伯利亞的托木斯克乘坐飛機，打算飛往首都莫斯科，途中陷入昏迷。克里姆林宮發言人佩斯科夫周二（25日）形容落毒指控是一派胡言，俄國不會認真看待。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020