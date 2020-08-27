防長稱北韓建新型潛艇　專家料可近岸作戰

南韓防長鄭景斗周二（25日）指北韓正建造新型潛艇之際，美國軍事專家薩頓（H. I. Sutton）撰文提到，根據上月拍攝的人造衞星圖片，北韓早前曝光的疑似小型潛艇上端有凸起部分，相信是方便船員出入，暗示可能用於對韓作戰。

薩頓指出，人造衞星拍到的圖片顯示，該潛艇上端有無人潛艇不需要的凸起部分，估計它能搭載船員，擅長海岸作戰。鄭景斗日前在國會國防委員會上表示，新浦造船廠正進行潛艇建造工作，包括改良現有羅密歐級潛艇性能，以及建造新型潛艇。

外間估計，北韓已建成羅密歐級改良型潛艇，可搭載約3枚北極星3型SLBM（潛射彈道導彈），估計正建造的新型潛艇可搭載3至4枚SLBM。

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