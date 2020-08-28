逼女友身上9處紋自己名字　變態男因家暴判囚

英國一名變態男子，為了讓其他人不會碰其女友，不但對她拳打腳踢，更逼她在身上多處紋上他的名字。他因家暴造成身體傷害，被判入獄1年9個月，並在10年內不得再聯絡對方。

現年32歲受害女子弗羅斯特（Nicola Frost）稱，6年前認識比自己少一歲的禾頓（Aaron Wharton）時，對方對她如珠如寶。但其後他的操控狂行為便原型畢露，視女友為私人財產，對方要到商店購物，都要先問准他。她指若去恤髮和化妝，禾頓會叫她做蕩婦。

禾頓又逼她在身上9處地方紋上他的名字，其中於屁股上的紋身寫着「禾頓的財產」。禾頓要她「斷六親」，她偷偷打電話給親友後，都會把手機的記錄刪除，否則被對方知道，手機就會被打爛。

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