大巴黎區申請公屋　需等候2至5年

法國大巴黎區公民申請公屋需等候最少2年，最長可達4至5年。

根據大巴黎區跨省房屋住宿分區管理署研究，2019年公屋申請人等候平均22.7個月便獲派單位，2017年等候時間只需19個月。惟也有例外，一對低收入的夫婦因可能變成無家可歸者，等候6個月便獲得分派公屋單位。

申請人數不斷增加，但獲派單位數目卻減少。去年約有7.4萬名申請人成功上樓，但與之前一年相比減少0.38%。申請巴黎城內公屋的人最多，佔總數25%；近郊東北面的塞納聖德尼省佔16%，西北上塞納省14%。

駐法國記者呂靜儀報道

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020