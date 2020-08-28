颱風巴威吹襲　金正恩視察災區

颱風「巴威」周四（27日）在中朝邊界登陸，對中國遼寧、北韓及南韓造成破壞。北韓官媒周五（28日）報道，領袖金正恩到受巴威吹襲的黃海南道視察，稱此前非常憂慮，但災情比他預計的輕，感到幸運，指示官員要減輕對農作物的破壞。

勞動新聞及朝中社均有報道金正恩視察的消息，並附上照片，但沒有透露視察時間。報道提到，黃海南道的農地水浸，破壞大米、粟米及豌豆作物，金正恩在官員陪同下視察了當地的稻田、粟米及豆類作物。他讚揚官員掙取措施減輕了颱風對農作物的破壞，要求正確評估農作物受損情況，改善它們的生長，進一步緩減農地受損程度。

巴威目前已離開北韓，除了黃海南道，鄰近的黃海北道亦有農作物受損，首都平壤附近的平安南道亦受災，有建築物及其他設施損毀。

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