新冠肺炎︰政府擬明年3月前　關閉全國水貂農殖場

荷蘭的水貂養殖場早前接連有水貂及工人確診新冠肺炎，當地媒體周四（27日）報道，政府周五（28日）將宣布明年3月前關閉全國水貂養殖場，並撲殺所有水貂。

報道指，政府此前已計劃在2024年6月前逐步淘汰水貂養殖業，今次勒令關閉的行動預計影響逾百個養殖場，政府已預留1.8億歐元（約16.49億港元）作賠償金，惟內閣認為病毒經由動物傳人的風險低，毋須立即實施「一刀切」。政府亦會進一步收緊到訪農殖場的規定及預警機制，以及深入調查養殖場有否遵從。

荷蘭自今年3月以來已有41個水貂養殖場發現新冠肺炎病例，該國有130個水貂養殖場，合共約90萬隻水貂，衞生部門早前下令撲殺有疫情的養殖場水貂，目前已撲殺超過16萬隻水貂。

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