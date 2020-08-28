基督城恐襲：莫里森對塔蘭特回國服刑　持開放態度

新西蘭基督城恐襲的澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）周四（27日）被判終身監禁後，有聲音提議遣返他回澳洲服刑。新西蘭總理阿德恩周五（28日）表示，兩國的現行法律不允許這樣做，所有決定以生還者及遺屬意願為前提。澳洲總理莫里森則對此持開放態度。

阿德恩對提議持謹慎態度，但副總理彼得斯則相當支持。他說現時情況數無前例，加上照顧所有生還者及遺屬，以及為塔蘭特的安全花費5000萬新西蘭元（約2.58億港元），要求澳洲負責是符合邏輯、合理及合法。反對派領袖柯林斯（Judith Collins）警告，一旦開了先例，澳洲可能會遣返數百名在該國服刊的新西蘭籍囚犯。

莫里森指，對塔蘭特終身監禁感欣慰，未收到新西蘭政府的官方請求，會開放地討論事件。內政部長達頓稱，會尋求法律意見，首要是確保塔蘭特終身囚於監獄，會與新西蘭緊密合作。

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