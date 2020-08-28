白羅斯局勢一旦失控　俄預備警察部隊入城平亂

白羅斯反政府示威浪潮持續，俄羅斯總統普京周四（27日）表示，莫斯科已在白羅斯總統盧卡申科要求下，組建一支預備警察部隊，一旦白羅斯情況失控，俄方人員就會入城平亂。

普京在接受《第一頻道》電視台訪問，透露盧卡申科此前請求俄方成立預備警察部隊，除非白羅斯的極端分子利用政治口號偽裝並越界，開始搶掠、放火燒車、建築、銀行及試圖佔據政府建築物，否則預備警察部隊不會出動。他稱，俄白雙方同意白羅斯局勢失控，才會出動該部隊，而目前未有必要，希望以後都無。

普京強調，俄羅斯與白羅斯無論是文化、種族及語言等方面的關係密不可分，作為其盟友有義務維持對方的安全。他指摘現時有人想影響白羅斯的政治進程，希望該國發生的事符合其政治利益，認為白羅斯執法人員表現得相當克制，期望問題和平解決。

俄羅斯外長拉夫羅夫及白羅斯外長馬克伊同日通電話，同意在遵守憲法及其他法律下，令白羅斯局勢回復正常，外部干預是無法接受的行為。

波蘭總理莫拉維茨基則在Twitter發文，促請俄羅斯不要以「重新取得控制」為藉口，應立即停止軍事干預白羅斯內政，並稱所謂干預是對平民示威敵對的行為，違反國際法及人權。

另外，白羅斯首都明斯克的獨立廣場周四再有數百人示威，政府出動特別警察部隊驅散，約150人被捕。警方另拘捕至少13名記者，包括英國廣播公司（BBC）記者隊。內政部稱，記者被帶到警署確認身份，有在場記者稱警方的拘留「顯然是要嘗試干預記者報道事件」。

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