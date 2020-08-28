驗出氯霉素　中國海關暫停涉事澳洲牛肉入口

中國與澳洲的貿易摩擦持續之際，海關總署周四（27日）通報稱，從澳洲入口的牛肉中檢驗出含有中國和澳洲均禁用的抗生素「氯霉素」，海關總署暫停澳洲牛肉生產企業「JOHN DEE WARWICK PTY LTD」向中國輸入牛肉。相關批次的產品已被銷毀處理，未能輸入境內。

海關總署表示，為保障進口肉類產品安全，海關已正式通報澳方，暫停該企業對華出口，要求澳方在45天內對相關企業進行全面調查並向中方反饋。據悉，人體會對氯霉素產生敏感，可引致再生不良性貧血症，嚴重會引致死亡。

通報顯示，有關暫停牛肉進口的訊息，已在總署網站進出口食品安全信息服務欄目《符合評估要求的國家或地區輸華肉類產品名單》中公布。

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