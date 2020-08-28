強風襲墨爾本3死　88社區食水受污染

澳洲維多利亞省墨爾本周四（27日）受強風吹襲，風速達時速100公里以上，市内多處樹木倒塌，3人罹難，包括一名4歲男童。風暴亦造成全市大停電及水庫受損，約5萬戶停電，88個社區的食水受污染。

墨爾本市政府表示，強勁風暴橫掃市區，南部的威爾遜岬國家公園的風速達每小時158公里，接近市中心的菲利普港灣風速亦有時速115公里。澳洲氣象局表示，風暴帶來的最主要影響是強風而非降雨，墨爾本的降雨量僅在5毫米以下，稱不上嚴重。

當地多處刮起強風，樹木被吹至連根拔起，壓死數人。部分地區因發電廠受損而停電，雅拉河谷的水庫同樣受損嚴重，數十個社區的食水受污染，政府警告居民把生水煮沸才飲用。

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