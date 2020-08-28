新冠肺炎：華大基因測試套裝有問題　世衞調查

瑞典一批華大基因（圖）的測試套裝有問題，世衞調查。

瑞典公共衞生局日前公布，一批中國製造、由有份參與香港全民自願免費新冠病毒檢測的內地檢測機構華大基因（BGI Genomics）出品的新冠肺炎病毒檢測套裝出問題，導致3700人錯誤地被告知感染新冠病毒（即出現「假陽性」結果）。世界衞生組織表示正調查事件。

世衞周四（27日）回覆英媒查詢時指，組織已收到通知，啟動了投訴程序檢視相關假陽性結果是否與使用檢測套裝的方法有關。世衞已聯絡製造商，要求對方分析根本原因，正與BGI繼續合作，以確定是否需要採取進一步行動。

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