安倍請辭：黨總裁選舉料下月舉行　麻生太郎接任呼聲高

日本首相安倍晉三周五（28日）宣布因健康理由請辭，會留任至選出繼任人。日媒指，執政自民黨的總裁選舉料於下月舉行，新總裁將接替安倍餘下的首相任期，直至明年9月。目前接任呼聲最高的是副首相兼財務大臣麻生太郎。

自民黨的黨章規定，在現任總裁任期中出現緊急事態時，可召開眾參兩院議員大會代替黨大會進行總裁選舉。若召開黨大會進行選舉，從發出通知到選出總裁，最短只需兩周左右。若召開兩院議員大會進行選舉，時間可以進一步縮短，屆時眾參兩院的自民黨國會議員將各佔一票，47個都道府縣地方支部各佔3票；但由於國會議員票佔總票數的近四分之三，結果將比召開黨大會選舉總裁較難反映黨員意向。

日本放送協會指出，目前接任呼聲最高的是麻生太郎，之後依次是內閣官房長官菅義偉、外相茂木敏充、總務大臣高市早苗，以及早前表明有意在「後安倍年代」競逐首相之位的防衞大臣河野太郎。東京都知事小池百合子2008年參選自民黨總裁，但後來退黨並自立門戶，作為日本首位女首相大熱門的她暫無緣接任。

另外，前外相、自民黨政務調查會長岸田文雄，及前防衞大臣、自民黨前幹事長石破茂亦備受關注。岸田曾被安倍「內定」為接班人，亦曾透露有意競逐自民黨總裁，他得知安倍請辭後，在新潟市向記者表明之前的想法沒有改變。而石破茂一直在黨內被視為「異端」，多次批判安倍政府，但他今次亦表明有意競逐總裁一職，現任幹事長亦對他及菅義偉抱有期待。