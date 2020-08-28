新聞背後：安倍執政8年　中日關係起伏不斷

立場傾向右翼的安倍晉三在任日本首相8年間，中日關係如過山車般起伏不斷，釣魚島主權爭議久久未能解決。對於美日關係，安倍晉三與美國總統特朗普維持蜜月關係；至於日韓關係，卻因二戰強徵勞工賠償掀起波瀾，結果兩國引爆貿易爭端，至今未能解決。

安倍晉三重新上台執政後，曾以首相身份參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社，他其後提出修憲，解禁集體自衞權，允許自衞隊部署海外。他亦希望修改憲法，把衞隊明確寫入憲法第九條，但未能如願。安倍晉三親美遏華的舉動，令中日關係進一步惡化。

2015年是中日關係改善的轉捩點，中日韓舉行領導人會議，安倍晉三於3年後應邀訪問北京，雙方去年更展開新一輪戰略對話是7年來首次。可惜的是，中日關係改善好景不常。隨着中方推動《港區國安法》，安倍晉三罕有於6月8日就香港局勢表態，稱深切關注事件，引起中方不滿，中日關係出現微妙變化。

至於日韓關係，雙方在去年急轉直下。日方限制南韓3種高科技材料出口，韓方亦隨即宣布中止與日本簽署的《軍事情報保護協定》。另一邊廂，安倍晉三曾承諾解決北韓綁架日本人問題，至今仍未取得進展。

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