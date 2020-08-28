大象母女喜重逢　闊別12年仍能相認

德國哈雷市動物園近日上演感人一幕，一對分離12年的大象母女日前重逢，牠們雖然多年沒見，但甫見面即彼此認出，隔着鐵欄將象鼻相疊打招呼，場面溫馨感人。

園方周二（25日）公布39歲大象母親波里（Pori）與19歲女兒塔納（Tana），上周四（20日）在動物園重逢的消息。指在津巴布韋出生的波里1983年被送到德國馬德堡動物園，之後送到柏林動物園繁殖，並於2001年在園內誕下塔納。塔納在2008年被送到哈雷市動物園，兩母女自此分離。

直至近日波里亦獲安排到哈雷市動物園居住，牠不但可以與分開12年的女兒重聚，還首次見到兩隻分別4歲及2歲的孫兒。從園方上載的照片可見，波里與塔納隔着圍欄伸鼻互纏，深厚母女情盡現。她與孫兒亦很快打成一片，在象園內繞圈行走，又互相潑沙嬉戲一番，樂也融融。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020