新冠肺炎：提升檢測能力　料明年中供應足夠疫苗

日本首相安倍晉三周五（28日）公布抗擊新冠肺炎的措施，包括把每天病毒檢測的能力提升至20萬次，並計劃明年中獲得足夠疫苗供國民使用。

安倍晉三同時宣布下月初起，允許擁有日本居留身份的外國人士入境。共同社報道，政府計劃對疫情擴大地區的醫療機構及老人院全體職員，實施統一及定期檢測，並調整建議病症輕微患者入院的方案，改為優先治療重症患者。在邊境口岸政策，政府促使成田、羽田及關西機場入境檢測能力達到逾一萬人次。

厚生勞動相加藤勝信同日表示，維持新冠肺炎根據《感染症法》的指定感染症法律地位。該法以危險程度分為5類，死亡率特別高的傳染病列為第一類；新冠肺炎因病徵尚未清楚而暫列作「相當於第二類」，並附帶期限至明年一月。

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